Россия представила в ООН свидетельства преступлений украинских военных. По словам Василия Небензи, власти Украины и их западные спонсоры хотят скрыть эти факты.

Постпред России при ООН обратил внимание на тяжелую технику в жилых районах, которую размещают ВСУ. Также он подчеркнул, что все мы сейчас живем в условиях информационной войны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.