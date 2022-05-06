ВС РФ сбили два украинских самолета в ЛНР

Российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины", – сказал он.

Также российские военные сбили четыре ракеты "Точка-У" и 13 украинских беспилотников над населенными пунктами Первомайск Луганской Народной Республики, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Барвенково, Балаклея Харьковской области, Старомихайловка, и Чернобаевка Херсонской области.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.