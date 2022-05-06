В МИД РФ оценили возможность применения ядерного оружия на Украине

Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом заявили в МИД РФ.

Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в РФ.

Пополнение баланса App Store и iTunes для клиентов "Qiwi Кошелька" стало недоступно.