МИД РФ заявил, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации

Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации. Об этом заявили в МИД РФ.

Туристическая группа с 60 детьми оказалась заблокирована на Кубани из-за поднявшейся в реке воды.

В центрах госуслуг до 8 мая включительно можно напечатать портрет ветерана к шествию "Бессмертного полка".