Лавров заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против РФ

На Западе пытаются развязать пропагандистскую войну против России и россиян. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальной доске в память о ветеранах министерства. Приурочили ее ко Дню Победы.

Глава МИД отметил, что РФ будет отстаивать историческую правду и свои интересы в нынешних условиях, когда проявление расизма и дискриминации русских доводят до абсурда на Западе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

