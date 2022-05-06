Эксперты рассказали об уникальности российского оружия

Решение о спецоперации на Украине принималось с учетом возможностей российских Вооруженных сил. В последние годы они значительно выросли.

По мнению экспертов, многие образцы новейшего оружия российских войск превосходят любые другие аналоги. В чем его уникальность?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.