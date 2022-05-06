ВКС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов на заводе в Краматорске

Воздушно-космические силы России уничтожили крупный склад боеприпасов на заводе в Краматорске. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО сбили два самолета и перехватили четыре баллистические ракеты "Точка-У". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.