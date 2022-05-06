Минобороны показало работу российских десантников в Донбассе и на Украине

Минобороны РФ показало, как действуют российские десантники в Донбассе и на Украине. Из них формируют, в том числе, разведывательно-штурмовые группы.

На этот раз российские военнослужащие совершили марш, провели разведку местности и обнаружили замаскированные позиции украинских войск. Там были оборудованы огневые точки бронетехники и артиллерии ВСУ. Группа сообщила координаты целей и корректировала огонь батарей по позициям противника.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.