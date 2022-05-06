Германия не смогла поставить Киеву обещанное тяжелое вооружение – СМИ

Украина не получит обещанного Германией тяжелого вооружения. О срыве поставок зенитных установок Гепард сообщила газета Welt.

Утверждается, что причиной стала нехватка боеприпасов к этим системам. Снаряды к "Гепардам" выпускают на заводах в Швейцарии, но эта страна отказалась отправлять вооружения в зону боевых действий. А тех запасов, что имеются в немецких арсеналах, оказалось мало.

По некоторым оценкам, их хватит только на 30 минут интенсивного боя для 30 орудий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.