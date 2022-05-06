Япония вводит дополнительные санкции против РФ

Япония вводит санкции против 140 россиян, их активы заморозят. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Также Токио распространит экспортные ограничения на ряд компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Премьер-министр Японии объявил об этих мерах после встречи со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.