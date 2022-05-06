Военные РФ привезли 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области

Российские военные привезли 40 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Это продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь их раздали семьям с детьми.

В составе колонны в поселки Харьковской области впервые прибыли военные врачи. Они провели прием и оказали медицинскую помощь, кому она требовалась. Военнослужащие привезли также медикаменты в сельские больницы, где почти нет лекарств.



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