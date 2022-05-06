Минобороны РФ показало кадры с брошенной военной техникой украинских подразделений

Минобороны России показало брошенную военную технику украинских подразделений. На кадрах видно, что осталось после боя в одном из населенных пунктов в зоне действия специальной военной операции.

Кроме танков и автомобилей, показали все, что осталось от подбитого самолета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.