Минобороны РФ показало, как работают российские танки Т-72 в ЛНР

Минобороны России показало, как работают российские танки Т-72 в Луганской народной республике. Их цель – укрепленные рубежи украинских подразделений.

За тем, куда нужно стрелять, экипаж следит через монитор. Снаряды подаются автоматически, что обеспечивает высокую скорость стрельбы. После нескольких выстрелов танк меняет позицию и все начинается снова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.