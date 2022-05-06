Президент Грузии заявила, что страна не будет поставлять оружие для Украины

Тбилиси и Кишинев отказали Киеву в военной помощи. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна не намерена выполнять требования Украины о поставках оружия и об открытии второго фронта, хотя и солидарна с киевским режимом.

Зурабишвили подчеркнула, что Грузия фактически полностью соблюдает режим санкций против России, но при этом официально отказалась к ним присоединиться.

При этом спикер молдавского парламента Игорь Гросу напомнил Киеву о нейтральном статусе страны. Кишинев не может размещать свою военную технику в других государствах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.