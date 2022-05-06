Польша построила 50 километров металлической стены на границе с Белоруссией

Поляки построили первые 50 километров металлической стены на границе с Белоруссией. Возводить ее начали в конце января. Завершить работы планируют в июне.

Общая длина ограждения составит 186 километров. На строительство выделены 353 миллиона евро.

Как сообщили в Пограничной страже Польши, 3 мая почти 50 иностранцев из Беларуси пытались нелегально перейти границу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.