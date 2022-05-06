Минобороны РФ сообщило об уничтожении батареи системы залпового огня "Ураган" на Украине

Минобороны РФ сообщило о новых ударах по войскам и военной инфраструктуре Украины. Целями российской авиации, ракет и артиллерии остаются склады вооружений и топлива, командные пункты и места скопления живой силы и техники.

В районе города Николаев ракетами уничтожена батарея системы залпового огня "Ураган". Российские ПВО сбили три беспилотника.

Всего российские подразделения уничтожили 149 самолетов, 112 вертолетов и 729 беспилотников. Поражены 288 зенитных ракетных комплексов и 327 установок реактивных систем залпового огня. Выведены из строя более 2 800 танков и другой бронетехники.

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