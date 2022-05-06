Российские ПВО сбили три украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника 5 мая: в Харьковской области, ЛНР, а также в районе острова Змеиный.

Кроме того, Минобороны России сообщило об очередном открытии гуманитарных коридоров с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.