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06 апреля, 12:30

Политика

Новости мира: Польша подняла в небо самолеты из-за деятельности авиации РФ на Украине

Новости мира: Польша подняла в небо самолеты из-за деятельности авиации РФ на Украине

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Польша подняла в небо самолеты из-за интенсивной деятельности дальней авиации России на Украине. Об этом сообщило Минобороны Польши. Там также отметили, что в воздушном пространстве работают как польские, так и самолеты их союзников по блоку НАТО.

Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном. Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. О причинах решения не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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