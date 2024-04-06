Новости мира: Польша подняла в небо самолеты из-за деятельности авиации РФ на Украине

Польша подняла в небо самолеты из-за интенсивной деятельности дальней авиации России на Украине. Об этом сообщило Минобороны Польши. Там также отметили, что в воздушном пространстве работают как польские, так и самолеты их союзников по блоку НАТО.

Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном. Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. О причинах решения не сообщается.

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