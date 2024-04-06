Новости мира: КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс

КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс. Как отметили в КНДР, ракетная система не имеет аналогов. Во время учений она пролетела тысячу километров и постоянно меняла траекторию, чтобы обходить предполагаемые средства ПВО.

В южнокорейском Сеуле 6 тысяч человек собрались, чтобы попрощаться с Фу Бао – первой родившейся в стране пандой, она переезжает в Китай. Дело в том, что все бамбуковые медведи, родившиеся вне КНР, по достижению четырех лет возвращаются на историческую родину.

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