Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 07:30

Политика

Новости мира: КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс

Новости мира: КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс

Новости мира: крупное землетрясение произошло в США

Новости мира: аэропорты Нью-Йорка приостановили работу после землетрясения

ВС РФ ликвидировали более 14 тыс разновидностей военной техники ВСУ с января 2024 года

Новости мира: Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал запросы об интервью

Новости мира: США отправят партию военной техники из Южной Каролины в Европу – СМИ

Военные эксперты рассказали о борьбе российской армии с иностранными наемниками в зоне СВО

Новости мира: мощное землетрясение повредило жилой дом в Тайване

Новости мира: ЕС требует привлечь виновных в ударе по колонне с гумпомощью в Газе

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс. Как отметили в КНДР, ракетная система не имеет аналогов. Во время учений она пролетела тысячу километров и постоянно меняла траекторию, чтобы обходить предполагаемые средства ПВО.

В южнокорейском Сеуле 6 тысяч человек собрались, чтобы попрощаться с Фу Бао – первой родившейся в стране пандой, она переезжает в Китай. Дело в том, что все бамбуковые медведи, родившиеся вне КНР, по достижению четырех лет возвращаются на историческую родину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика