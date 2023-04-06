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Политика

ВС РФ пресекли украинскую контратаку в ДНР

ВС РФ пресекли украинскую контратаку в ДНР

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Вооруженные силы РФ пресекли контратаку ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Никольское в ДНР. На этом направлении уничтожено несколько бронемашин, штурмовые пикапы и гаубицы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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