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Политолог рассказала, почему возник новый конфликт между Ливаном и Израилем

Политолог рассказала, почему возник новый конфликт между Ливаном и Израилем

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6 апреля израильские военные обстреляли окраины населенного пункта вблизи города Тир в южной части Ливана. Израильские СМИ утверждают, что Ливан выпустил по приграничным населенным пунктам и городам северной и западной частей Галилеи на севере Израиля несколько десятков ракет.

Ливан и Израиль оспаривают друг у друга кусок шельфа в 856 квадратных километров. Морская граница между двумя государствами до сих пор не проведена. Страны находятся формально в состоянии войны друг с другом с 1948 года.

Политолог Каринэ Геворгян рассказала, почему возник такой масштабный обстрел. Эксперт также объяснила, в чем особенность этого шельфа, за который идет спор между странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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