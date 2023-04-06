Политолог рассказала, почему возник новый конфликт между Ливаном и Израилем

6 апреля израильские военные обстреляли окраины населенного пункта вблизи города Тир в южной части Ливана. Израильские СМИ утверждают, что Ливан выпустил по приграничным населенным пунктам и городам северной и западной частей Галилеи на севере Израиля несколько десятков ракет.

Ливан и Израиль оспаривают друг у друга кусок шельфа в 856 квадратных километров. Морская граница между двумя государствами до сих пор не проведена. Страны находятся формально в состоянии войны друг с другом с 1948 года.

Политолог Каринэ Геворгян рассказала, почему возник такой масштабный обстрел. Эксперт также объяснила, в чем особенность этого шельфа, за который идет спор между странами.

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