Шведский прокурор оценил процесс расследования подрывов "Северных потоков"

Узнать, кто стоит за подрывами "Северных потоков", будет непросто. Об этом заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, который ведет расследование. По его словам, ясности в этом деле до сих пор нет.

Он добавил, что домыслы не влияют на следствие. Специалисты опираются на факты и информацию, которую получили при осмотре места преступления от властей Швеции и других стран. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.