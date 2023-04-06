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11:30

Политика

Шведский прокурор оценил процесс расследования подрывов "Северных потоков"

Шведский прокурор оценил процесс расследования подрывов "Северных потоков"

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Узнать, кто стоит за подрывами "Северных потоков", будет непросто. Об этом заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, который ведет расследование. По его словам, ясности в этом деле до сих пор нет.

Он добавил, что домыслы не влияют на следствие. Специалисты опираются на факты и информацию, которую получили при осмотре места преступления от властей Швеции и других стран. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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