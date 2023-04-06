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Политика

Российские военные ликвидировали 8 диверсионно-разведывательных групп ВСУ за сутки

Российские военные ликвидировали 8 диверсионно-разведывательных групп ВСУ за сутки

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По сообщениям Минобороны РФ, российские подразделения за сутки ликвидировали восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Общее число потерь среди противоборствующих сил превысило 500 человек.

В ДНР поражены батальонные командно-наблюдательные пункты механизированной и воздушно-десантной бригад ВСУ. Также в ДНР и Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.

Кроме того, российская ПВО перехватила 13 реактивных снарядов и одну противорадиолокационную ракету. Сбиты 22 украинских беспилотника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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