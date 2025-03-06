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06 марта, 12:30

Политика

Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области

Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по подразделениям теробороны ВСУ в населенных пунктах Омельник и Егоровка Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России. В регионе продолжаются активные боевые действия.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что противник находится в сложном положении, близком к окружению. Основные укрепленные пункты ВСУ сосредоточены в районе города Орехов и направления Гуляйполе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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