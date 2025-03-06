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06 марта, 11:30

Политика

Бойцы группировки "Восток" уничтожили артиллерийскую установку ВСУ

Бойцы группировки "Восток" уничтожили артиллерийскую установку ВСУ

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Бойцы группировки "Восток" уничтожили военную технику и артиллерийскую установку ВСУ с помощью РСЗО "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве также отметили, что морские пехотинцы активно продвигаются вперед, ликвидируя огневые позиции и пункты управления противника.

Стало известно, что украинские пограничники отказываются участвовать в боевых действиях в Курской области. Хакеры получили записи, на которых военнослужащие объясняют свое решение морально-психологическим состоянием и несоответствием задач руководства возможностям ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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