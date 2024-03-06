Более 700 тыс человек приняли участие в тестовом голосовании в Москве

В Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России подвели итоги тестового голосования, в котором приняли участие 716 тысяч человек. Горожане высказались по важной для столицы теме, а также опробовали формат дистанционного электронного голосования.

Кроме наблюдения за системой ДЭГ на деловой встрече обсуждали избирательный процесс на участках.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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