ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ в зоне СВО в течение суток

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также войска РФ ударили по живой силе и технике в 117 районах. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, а в районе Чясов Яр – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.