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Политика

ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ в зоне СВО в течение суток

ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ в зоне СВО в течение суток

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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также войска РФ ударили по живой силе и технике в 117 районах. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, а в районе Чясов Яр – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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