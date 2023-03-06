Министр обороны проверил, как идут восстановительные работы на новых территориях РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как идут восстановительные работы на новых территориях России. Например, в Мариуполе он проинспектировал готовность уже сданных объектов и оценил ход работ на стройплощадках. Российские военные помогают приводить в порядок гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, в ходе рабочего визита Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, который соединит Ростовскую область и ДНР. Он обеспечит водой многие населенные пункты регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.