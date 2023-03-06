Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Политика

Министр обороны проверил, как идут восстановительные работы на новых территориях РФ

Министр обороны проверил, как идут восстановительные работы на новых территориях РФ

Минобороны РФ показало работу минометных расчетов в ЛНР

Российские артиллеристы показали работу самоходных пушек "Гиацинт-С"

Западные СМИ стали сообщать о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

В Венгрии назвали страны НАТО и ЕС участниками конфликта на Украине из-за поставок оружия

Минобороны РФ показало тренировку штурмовых групп Западного военного округа в зоне СВО

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Сотни человек вышли на митинг в центре Вены

Новости часа: Дамаск назвал нарушением суверенитета приезд генерала США Милли в Сирию

ВС РФ в ДНР и Запорожье поразили наблюдательные пункты двух бригад ВСУ

Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как идут восстановительные работы на новых территориях России. Например, в Мариуполе он проинспектировал готовность уже сданных объектов и оценил ход работ на стройплощадках. Российские военные помогают приводить в порядок гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, в ходе рабочего визита Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, который соединит Ростовскую область и ДНР. Он обеспечит водой многие населенные пункты регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика