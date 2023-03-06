Российские артиллеристы показали работу самоходных пушек "Гиацинт-С"

Российские установки "Гиацинт-С" отработали по огневым точкам на украинских позициях. Расчеты этих самоходных пушек используют тактику "кочующего орудия", чтобы быть менее уязвимыми для противника.

Военные РФ в течение минуты делают по 5–6 выстрелов по цели и быстро меняют позицию. "Гиацинт-С" бьют снарядами калибром 152 миллиметра на дальность до 33 километров. Огонь помогают корректировать операторы беспилотников и разведчики в тылу противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.