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Политика

Российские артиллеристы показали работу самоходных пушек "Гиацинт-С"

Российские артиллеристы показали работу самоходных пушек "Гиацинт-С"

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Российские установки "Гиацинт-С" отработали по огневым точкам на украинских позициях. Расчеты этих самоходных пушек используют тактику "кочующего орудия", чтобы быть менее уязвимыми для противника.

Военные РФ в течение минуты делают по 5–6 выстрелов по цели и быстро меняют позицию. "Гиацинт-С" бьют снарядами калибром 152 миллиметра на дальность до 33 километров. Огонь помогают корректировать операторы беспилотников и разведчики в тылу противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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