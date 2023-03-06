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Политика

В Венгрии назвали страны НАТО и ЕС участниками конфликта на Украине из-за поставок оружия

В Венгрии назвали страны НАТО и ЕС участниками конфликта на Украине из-за поставок оружия

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В Венгрии назвали страны НАТО и Евросоюза участниками конфликта на Украине из-за поставок летального оружия Киеву. Как заявил спикер венгерского парламента Ласло Кевер, ЕС и Альянс уже отправили Украине вооружений на сумму в 60 миллиардов долларов.

Также власти данной страны заявили, что они не собираются менять свою нейтральную позицию относительно поставок оружия и считают, что мир может быть достигнут только за столом переговоров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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