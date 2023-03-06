В Венгрии назвали страны НАТО и ЕС участниками конфликта на Украине из-за поставок оружия

В Венгрии назвали страны НАТО и Евросоюза участниками конфликта на Украине из-за поставок летального оружия Киеву. Как заявил спикер венгерского парламента Ласло Кевер, ЕС и Альянс уже отправили Украине вооружений на сумму в 60 миллиардов долларов.

Также власти данной страны заявили, что они не собираются менять свою нейтральную позицию относительно поставок оружия и считают, что мир может быть достигнут только за столом переговоров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.