Минобороны РФ показало тренировку штурмовых групп Западного военного округа в зоне СВО

Штурмовые группы Западного военного округа тренируются в тыловых районах зоны проведения СВО. Занятия проходят в лесистой местности – именно там противник устраивает укрепрайоны. Минобороны РФ показало кадры тренировки.

Главная задача для мотострелков – продвинуться внутрь лесополосы и выбить противника с позиций интенсивным огнем из автоматов. Один из инструкторов подчеркнул, что штурмовики должны без слов понимать друг друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.