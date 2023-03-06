07:15Политика
Минобороны РФ показало тренировку штурмовых групп Западного военного округа в зоне СВО
Штурмовые группы Западного военного округа тренируются в тыловых районах зоны проведения СВО. Занятия проходят в лесистой местности – именно там противник устраивает укрепрайоны. Минобороны РФ показало кадры тренировки.
Главная задача для мотострелков – продвинуться внутрь лесополосы и выбить противника с позиций интенсивным огнем из автоматов. Один из инструкторов подчеркнул, что штурмовики должны без слов понимать друг друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.