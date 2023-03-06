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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР. Военные РФ уничтожили пункты управления беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы под Авдеевкой в ДНР и Харьковской области. Отмечается, что в Запорожской области поражен командный пункт ВСУ.

Житель Артемовска рассказал, как украинские снайперы наносят удары по гражданским. С мужчиной поговорили журналисты РИА Новости, когда его эвакуировали в Донецк. В безопасное место удалось перебраться, когда квартал, где жил мужчина, освободили российские штурмовые отряды добровольцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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