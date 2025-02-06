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06 февраля, 23:30

Политика

Новости мира: Канада намерена добиться снятия с повестки дня темы тарифов США

Новости мира: Канада намерена добиться снятия с повестки дня темы тарифов США

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки возмутилась ликвидацией USAID

Трамп решил лишить финансирования USAID

Песков заявил, что оценивать реконструкцию Большого Московского цирка должны москвичи

Новости мира: Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

ВС РФ освободили село Новомлынск в Харьковской области

Борисова освободили от должности гендиректора "Роскосмоса"

Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

Освобожденные из плена российские военные прибыли в Москву

Канада намерена добиться снятия с повестки дня темы тарифов США. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ранее Соединенные Штаты приостановили введение пошлин в отношении Канады на 30 дней.

Павел Дуров не сможет покинуть Францию еще как минимум год. Такой прогноз сделали французские журналисты. Основателя Telegram задержали в августе 2024 года. Дурова обвиняют в соучастии в тяжких преступлениях из-за его отказа предоставлять информацию о пользователях мессенджера.

В столице Перу река окрасилась в розовый цвет. Полиция Лимы расследует причины этого явления. Образцы воды направили в лабораторию для анализа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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