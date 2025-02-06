Новости мира: Канада намерена добиться снятия с повестки дня темы тарифов США

Канада намерена добиться снятия с повестки дня темы тарифов США. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ранее Соединенные Штаты приостановили введение пошлин в отношении Канады на 30 дней.

Павел Дуров не сможет покинуть Францию еще как минимум год. Такой прогноз сделали французские журналисты. Основателя Telegram задержали в августе 2024 года. Дурова обвиняют в соучастии в тяжких преступлениях из-за его отказа предоставлять информацию о пользователях мессенджера.

В столице Перу река окрасилась в розовый цвет. Полиция Лимы расследует причины этого явления. Образцы воды направили в лабораторию для анализа.

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