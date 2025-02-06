Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, террористическим, деятельность запрещена) участвовать в женских соревнованиях в США. Документ опубликован на сайте Белого дома. Президент подписал его в окружении детей и девушек-спортсменок и заявил, что намерен добиваться такого же запрета на международном уровне.

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