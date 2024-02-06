Новости мира: сотрудник Госдепа ответил грубостью на вопрос о теракте с Ил-76

В Госдепартаменте США грубостью ответили на вопрос о сбитом Ил-76. Представитель Госдепа Ведант Патель отказался говорить прямо о расследовании теракта против российского самолета, на борту которого находились украинские военнопленные. Патель добавил, что об инциденте должны говорить "партнеры из Киева". Ил-76 был сбит украинскими военными 24 января в Белгородской области. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат ВСУ и трое сопровождающих.

Фермеры из Нидерландов и Бельгии заблокировали трассу на границе двух стран. Они участвуют в массовых забастовках, жгут покрышки и мусор. В акциях задействованы более сотни тракторов и другой техники. Протестующие хотят привлечь внимание к строгим мерам и нормам, которые к ним применяет Евросоюз и власти их государств.

Правительство Казахстана отправили в отставку в полном составе. От должности освобожден даже премьер-министр Алихан Смаилов – обязанности временно будет исполнять его заместитель. Остальные главы министерств продолжат работу, пока не утвердят новый состав. Причина отставки не уточняется.

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Неизвестно, какую форму заболевания диагностировали и на какой оно стадии, медики рекомендовали монарху отложить все публичные мероприятия.

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