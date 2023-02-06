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17:30

Политика

Новости часа: Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции в связи с землетрясениями

Новости часа: Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции в связи с землетрясениями

Минобороны РФ показало работу ударных вертолетов Ми-28Н

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ВС РФ продолжили выбивать бойцов ВСУ из южных, восточных и северных районов Артемовска

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции по поводу многочисленных жертв и разрушений после землетрясения. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Двадцать домов строят по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом заявил департамент строительства.

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