Новости часа: Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции в связи с землетрясениями

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции по поводу многочисленных жертв и разрушений после землетрясения. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Двадцать домов строят по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом заявил департамент строительства.