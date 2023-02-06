Артиллеристы Росгвардии уничтожили узел связи ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Артиллеристы Росгвардии успешно выполнили задачи на южном направлении в зоне проведения СВО. В Херсонской и Запорожской областях они уничтожили узел связи и подавили восемь объектов противника, в том числе радиолокационную станцию иностранного производства.

Сообщается, что более 30 разведывательных и свыше 90 специализированных мероприятий провели при артподдержке Росгвардии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.