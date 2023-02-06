Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Политика

Артиллеристы Росгвардии уничтожили узел связи ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Артиллеристы Росгвардии уничтожили узел связи ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

ВС РФ продолжили выбивать бойцов ВСУ из южных, восточных и северных районов Артемовска

Минобороны РФ показало работу боевых расчетов гаубиц "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Депутат предложил чипировать любящих отдыхать за границей чиновников

США выделят новый пакет военной помощи Киеву с ракетами GLSDB

Военные РФ рассказали о новых моделях беспилотников "Орлан-10"

Министр транспорта США допустил санкции против КНР из-за ситуации с аэростатом

ВС РФ ликвидировали 6 военных групп ВСУ на краснолиманском и донецком направлениях

Сбор обломков сбитого над США аэростата займет несколько дней

Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ в Краматорске

Артиллеристы Росгвардии успешно выполнили задачи на южном направлении в зоне проведения СВО. В Херсонской и Запорожской областях они уничтожили узел связи и подавили восемь объектов противника, в том числе радиолокационную станцию иностранного производства.

Сообщается, что более 30 разведывательных и свыше 90 специализированных мероприятий провели при артподдержке Росгвардии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика