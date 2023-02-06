Депутат предложил чипировать любящих отдыхать за границей чиновников

В Госдуме предложили вживление чипов и космическую слежку за чиновниками, предпочитающих отдых за границей. Как сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, среди политиков стоит провести мониторинг для выявления группы риска, куда попадут те, кто выезжал, выезжает на отдых за рубеж и хочет продолжать это делать.

Он также выразил мнение, что в этот период власти должны знать, где и чем такие люди занимаются. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.