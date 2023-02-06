Военные РФ рассказали о новых моделях беспилотников "Орлан-10"

Российские военные рассказали о новых моделях беспилотников "Орлан-10". С ними работают операторы Южного военного округа.

Эти летательные аппараты выполняют сразу несколько задач. Одна из них – обнаружение целей и корректировка огня по ним. Военные РФ отметили, что это большая помощь разведчикам, а также артиллерии и танкистам, когда приходится стрелять на большие расстояния, вне прямой видимости противника. Также "Орлан-10" может и сам нанести удар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.