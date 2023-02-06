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Политика

Военные РФ рассказали о новых моделях беспилотников "Орлан-10"

Военные РФ рассказали о новых моделях беспилотников "Орлан-10"

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Российские военные рассказали о новых моделях беспилотников "Орлан-10". С ними работают операторы Южного военного округа.

Эти летательные аппараты выполняют сразу несколько задач. Одна из них – обнаружение целей и корректировка огня по ним. Военные РФ отметили, что это большая помощь разведчикам, а также артиллерии и танкистам, когда приходится стрелять на большие расстояния, вне прямой видимости противника. Также "Орлан-10" может и сам нанести удар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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