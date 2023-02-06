ВС РФ ликвидировали 6 военных групп ВСУ на краснолиманском и донецком направлениях

Российские войска группировок "Центр" и "Южная" продвинулись на краснолиманском и донецком направлениях. Там, ликвидированы шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Тем временем в Минобороны России заявили о провокации со взрывом медучреждений, которую противник готовит в Краматорске, чтобы усилить давление на западные страны. Согласно полученной информации, в город уже прибыли иностранные журналисты в сопровождении сотрудников СБУ.

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