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07:15

Политика

ВС РФ ликвидировали 6 военных групп ВСУ на краснолиманском и донецком направлениях

ВС РФ ликвидировали 6 военных групп ВСУ на краснолиманском и донецком направлениях

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Российские войска группировок "Центр" и "Южная" продвинулись на краснолиманском и донецком направлениях. Там, ликвидированы шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Тем временем в Минобороны России заявили о провокации со взрывом медучреждений, которую противник готовит в Краматорске, чтобы усилить давление на западные страны. Согласно полученной информации, в город уже прибыли иностранные журналисты в сопровождении сотрудников СБУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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