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Политика

13:15

Западные СМИ подсчитывают число жертв выдуманной войны между РФ и Украиной

политика Евгения Мирошкина видео

Западные СМИ подсчитывают число жертв выдуманной войны. New York Times и Reuters пишут, что в случае вторжения России на Украине погибнет от 5 до 25 тысяч человек, потери РФ составят от 3 до 10 тысяч. Ссылаются авторы статей на анонимные источники. The Washington Post предрекает падение Киева за пару дней. При этом поток беженцев составит 5 миллионов человек, большинство из них хлынет в Польшу. Издания пугают, что Россия якобы стянула к границам уже около 70% сил и средств из необходимых для крупномасштабного вторжения.

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