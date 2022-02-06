В Кремле отреагировали на ошибку агентства Bloomberg

Вашингтону перестают верить даже американские журналисты. Так ситуацию оценило агентство "Ассошиэйтед Пресс". Белый дом все чаще приводит ошибочные и заведомо ложные заявления – в том числе и якобы о том, что Россия готовит вторжение на Украину под чужим флагом.

Одним самых ярких профессиональных провалов недели стало сообщение Bloomberg о том, что Россия уже вторглась на Украину. Новость с сайта быстро удалили, но незамеченной она не осталась. Прокомментировали ее и в Кремле. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.