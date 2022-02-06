Зарубежные СМИ подсчитали человеческие потери в случае возможного вторжения РФ на Украину

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Сразу несколько крупных иностранных издательств начали утро с мрачных предсказаний по ситуации на Украине. New York Times и Reuters подсчитали человеческие потери в случае возможного вторжения. Ссылаются на анонимные источники и приводят цифры от 5 до 25 тысяч для Украины и от 3 до 10 тысяч – для России.
The Washington Post пишет, что Киев падет за пару дней, а поток беженцев составит 5 миллионов человек, большинство из которых хлынет в Польшу. Ссылаясь на "источники" газета зяаяляет, что Россия якобы стянула к границам около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения.
Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский назвал рассуждения Запада о том, сколько дней продержится украинская столица в ходе якобы готовящегося российского нападения, безумием и паникерством.
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