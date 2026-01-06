Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

В Вашингтоне вновь заговорили о притязаниях США на Гренландию. Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов для обеспечения безопасности в Арктике.

Более 300 иностранных туристов, включая несколько десятков россиян, оказались заблокированы на йеменском острове Сокотра из-за приостановки авиасообщения. Причина – политический кризис и вооруженное противостояние в руководстве страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.