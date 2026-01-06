Адвокат Николаса Мадуро заявил о вопросах законности его похищения

Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил в ходе судебного заседания о "вопросe законности его похищения". Барри Поллак отметил, что Мадуро пока не добивается освобождения под залог, но может сделать это позже, и заявил о праве клиента на дипломатический иммунитет.

Мадуро доставили в суд в кандалах и тюремной одежде, он назвал себя "военнопленным". Тем временем в Каракасе неизвестные дроны вызвали панику, охрана открыла огонь. Бывший вице-президент Делси Родригес принесла присягу как временный лидер, подтвердив чрезвычайное положение.

