Новости мира: премьер-министр Канады пообещал уйти в отставку после выбора преемника

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии Канады, но уйдет в отставку только после избрания нового лидера либералов. В последнее время рейтинги Трюдо начали падать из-за недовольства местных граждан высокими ценами и нехваткой жилья.

Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного участника, о чем сообщило правительство Бразилии. Эта страна с 1 января до 31 декабря 2025 года председательствует в БРИКС.

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