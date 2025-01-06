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Новости

06 января, 12:45

Политика

Новости мира: Байден забыл, когда впервые встречался с Путиным

Новости мира: Байден забыл, когда впервые встречался с Путиным

ВСУ предприняли попытку остановить продвижение российских войск в Курской области

ВС РФ заняли населенный пункт Надия в ЛНР

Новости мира: масштабная акция протеста прошла в Варшаве

За сутки потери ВСУ составили более 200 человек на курском направлении

ВСУ потеряли более 580 военных в Курской области за минувшие сутки

ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в промышленных зонах Курахова

Российские военные украсили окопы в зоне СВО к Новому году

Россия вернула из украинского плена 150 военных

ВС РФ заняли несколько корпусов ТЭС на окраине Курахова

Уходящий президент США Джо Байден забыл, когда впервые встречался с Владимиром Путиным, и заявил, что знаком с ним уже 47 лет. Об этом он сказал во время выступления перед новыми членами Конгресса США от Демократической партии. При этом на посту глав государств Путин и Байден встречались лишь однажды – в июне 2021 года в Женеве.

У берегов Японии затонуло рыболовецкое судно. На его борту находились 20 человек – двое из них погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели, задействованы вертолеты и корабли береговой охраны.

Ледяной шторм превратил подвесной мост в Китае в полосу препятствий. Конструкция, висящая в густом тумане, покрылась острыми кристалами льда.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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