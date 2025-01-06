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06 января, 07:30

Политика

ВСУ предприняли попытку остановить продвижение российских войск в Курской области

ВСУ предприняли попытку остановить продвижение российских войск в Курской области

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ВСУ предприняли попытку остановить продвижение российских войск в приграничных районах Курской области. Накануне противник перешел в наступление в районе хутора Бердин.

Как сообщили в Минобороны, артиллерия и авиация северной группировки войск нанесла поражение украинским штурмовым подразделениям. Только за сутки формирования противника потеряли до 340 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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