Политолог оценил вероятность вмешательства США в конфликт в Казахстане

Профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков оценил, могут ли американские власти вмешаться в конфликт в Казахстане.

"Для прямого воздействия у США очень ограниченные возможности, есть какие-то группы, которые связаны с западными организациями, но, как я уже говорил, есть значительный объем вложений американских компаний в регионы, есть ещё из Голландии, Швейцарии, но, тем не менее, эти рычаги косвенного влияния", – заявил эксперт.

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