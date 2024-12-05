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05 декабря, 22:00

Политика

Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации

Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации

Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации 5 декабря

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Французский президент Эммануэль Макрон готовится выступить с обращением к нации. Он уже принял отставку премьер-министра и правительства.

Тысячи работников госсектора в Париже вышли на манифестацию против жесткой экономии. Бастует вся Франция – больше половины учителей страны не вышли на работу, школы закрыты, из-за протестов авиадиспетчеров сорвалась часть рейсов. Нарушена работа мэрий и больниц.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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